متحدث جيش الاحتلال: علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن جيش الاحتلال أضاف لواء في مناطق شمال قطاع غزة.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أضفنا لواء آخر للعمليات العسكرية في خانيونس".
وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله".
وفي وقت سابق أعلنت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنها استقبلت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.
ومن جانبها أعلنت مستشفى سوروكا الإسرائيلي: "استقبلنا اليوم 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة".