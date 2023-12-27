متحدث جيش الاحتلال: علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن جيش الاحتلال أضاف لواء في مناطق شمال قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أضفنا لواء آخر للعمليات العسكرية في خانيونس".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله".

وفي وقت سابق أعلنت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنها استقبلت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.

ومن جانبها أعلنت مستشفى سوروكا الإسرائيلي: "استقبلنا اليوم 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة".