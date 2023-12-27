الاحتلال يقترح صفقة جديدة تشمل انسحاب قواته من بعض مناطق غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن اقتراح جديد يتضمن انسحاب الجيش من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات مقابل إطلاق سراح النساء والجنود.

وفي وقت سابق، نشرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، صورة حديثة للقيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" محمد الضيف، زاعمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصل عليها خلال اجتياحه لقطاع غزة.

ويعتبر محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، أحد أبرز المطلوبين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشغل منصب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.