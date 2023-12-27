"النشرة": اشكال بين مجهولين وقوات "اليونيفيل" في بلدة الطيبة وإصابة احد العناصر بجروح

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"وقوع اشكال في بلدة الطيبة بين مجهولين وقوات اليونيفيل قرب العين، حيث قاموا باعتراض الدورية والتهجم عليها واقدموا على تكسير زجاج الالية مما ادى إلى إصابة احد العناصر بجروح".

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