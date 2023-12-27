نصار عقد اجتماعا تقييميا مع كامل فريق عمل وزارة السياحة

عقد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار اجتماعا تقييميا مع كامل فريق عمل الوزارة، في ختام العام الحالي، "لمناقشة ما تم إنجازه وتحقيقه من أهداف وأعمال، والوقوف على التحديات والصعوبات التي واجهت الادارة، بالإضافة الى مناقشة الخطط والأهداف للعام 2024 وإبداء المقترحات التي تساهم في تطوير العمل وتحسين الأداء العام لوزارة السياحة".
وشكر نصار، فريق عمل الوزارة على "ما قام به من جهود في ظل الظروف الصعبة الراهنة، حيث ساهم بإعادة إحياء السياحة في لبنان وجعلها رافعة للاقتصاد"، متمنيا للجميع "عاما سعيدا وأعيادا مجيدة تحمل معها الخير والطمأنينة لكل اللبنانيين".
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