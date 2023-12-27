خارجية روسيا تحذر اليابان: تزويد أوكرانيا بـ"أنظمة باتريوت" ستكون له عواقب وخيمة

اكد الكرملين إن أي مساعدة جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، لن تؤثر في نتيجة الصراع هناك، وإن مثل هذه النفقات ستضر فقط بالاقتصاد الأوروبي، فيما حذرت وزارة الخارجية من تحرك اليابان لتزويد كييف بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

وفيما يتعلق بخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم 20 مليار يورو (22.10 مليار دولار) لأوكرانيا والتي تتفادى المعارضة التي تأتي من المجر، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الأمر عائد لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي ليدركوا أن أموالهم تنفق هباء.

من جهتها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تحرك اليابان لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي ستكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات الروسية اليابانية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وطوكيو بشكل حاد، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022. وانضمت اليابان إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وقالت اليابان الأسبوع الماضي، إنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة، بعد تغيير في الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه طوكيو للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من تسع سنوات.