إقتربت من حيز التنفيذ .. تفاصيل إتفاقية تعاون بين القاهرة وموسكو لصالح الإقتصاد المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي كريم العمدة، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر حيز التنفيذ، سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـRT أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر دخلت "مرحلة متقدمة"، يؤكد مدى قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وسيساهم في زيادة التعاون بين مصر ودول الاتحاد ودخول المنتجات المصرية إليها ودخول منتجاتها إلى مصر.

وأشار العمدة إلى أن مصر تجمعها علاقات قوية أيضا مع بيلاروسيا، خاصة فيما يتعلق بتصنيع الآلات والمعدات الزراعية والجرارات الزراعية ، موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة ستساهم في تعزيز هذا التعاون وهو ما سينعكس إيجابيا على قطاع التصنيع الزراعي في مصر.

قوة روسية ناعمة في مصر

وسلط العمدة الضوء على التعاون بين مصر وروسيا في مجال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن "القطارات الروسية" أصبحت الأكثر انتشارا في مصر، وهو ما يمثل قوة روسية ناعمة في مصر، حيث أن آلاف المصريين يستفيدون من ذلك بشكل يومي، من خلال سفرهم عبر القطارات الروسية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي أن إعلان الرئيس الروسي يتزامن أيضا مع دخول مصر إلى مجموعة البريكس، وبالتالي ستكون مصر وروسيا لديهما عامل مشترك في الاتحاد الأوراسي ومجموعة البريكس، وهو الأمر الذي سيزيد التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، وسيعمل على تنمية التجارة البينية وتعزيز الاستثمار بينهما.

ولفت كريم العمدة إلى أن مصر لديها خبرة في مجالات محطات الكهرباء والصرف الصحي وتحلية المياه، وعدد من مشروعات البنية التحتية وهو الأمر الذي قد تفيد به دول الاتحاد الأوراسي، فضلا عن الاتحاد يمكن أن يعتبر مصر بوابته إلى الدول الأفريقية، وأن تكون مصر محطة لتصدير السلع والمنتجات من دول الاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا.