شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الروسي: لدينا الأموال الكافية لتمويل جيشنا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، إن ميزانية بلاده لديها التمويل الكافي للإنفاق على حربها في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء إن "وزارة المالية قدمت كل التمويلات اللازمة للمهام الرئيسية" للجيش، "ونوفر التمويل لكل احتياجات قواتنا المسلحة للقيام بمهامها في العملية العسكرية الخاصة" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

زيادة الإنفاق العسكري

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا تعتزم زيادة إنفاقها العسكري بشدة في العام المقبل ليصل إلى 8ر10 تريليون روبل (112 مليار دولار) مقابل 4ر6 تريليون روبل في العام الحالي، ليتجاوز الإنفاق على الدعم الاجتماعي.

وقال وزيرالمالية الروسي، إن الزيادة الأكبر من المخطط لإيرادات الخزانة العامة من القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي سمحت للحكومة بإنفاق أموال أكثر من المخطط.

يأتي ذلك رغم العقوبات الغربية وفرض سقف غربي على أسعار النفط الخام الروسي في الأسواق الخارجية بهدف حرمان الخزانة العامة الروسية من الأموال اللازمة للإنفاق على الحرب في أوكرانيا.