«ابتكارات ثورية» اقتحمت مناحي الحياة في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

شهد عام 2023 ابتكارات غير عادية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفت بأنها «ثورية»، حيث تمكن المطورون من إدخال الابتكارات في مجالات جديدة عدة، مثل الطب والسينما وحتى إلى النشاطات اليومية العادية، وتطوير نسخ أقوى وأسرع من التي كانت موجودة بالفعل.

«GPT 4»

ظهر نموذج «GPT 4» للمرة الأولى في مارس الماضي، وهو أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصص في الدردشة المتاحة للجمهور، وبإمكان الشخص التحدث معه عبر الكتابة بأي لغة، كما يفسّر اللهجات المحلية الشائعة.

ويُعد «GPT 4» بديلاً لمحركات البحث التقليدية، وبإمكانه تحليل الصور وتفصيل محتواها ومعالجة أكثر من 25000 كلمة، مما يسمح له بتقديم محتوى وافر وعالي الدقة، ويتمكن من تلخيص أي موضوع بطريقة احترافية ودقة عالية، مقارنة بالعقل البشري، ويتميز هذه النموذج بقدرته على فهم الأسئلة الصعبة وحل المشكلات المعقدة.

«Gen 2»

طورت شركة «Runway» إصداراً جديداً من تقنية «Gen 2» والمتميز بقدرته على تحرير وإنشاء مقاطع الفيديو، حيث يعمل على تحويل النص إلى فيديو وإنشاء مقاطع جديدة، ويعتبر هذا تطوراً كبيراً مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يقتصر على تحرير المقاطع الحالية فقط.

ويستطيع «Gen 2» إنشاء مقاطع فيديو لا يمكن تمييزها عن التي ينتجها البشر، وتتيح الميزات الجديدة للمستخدمين توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء المقاطع تلقائياً دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تحرير الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنموذج تحويل الصور المُحمّلة إلى مقاطع فيديو قصيرة، من خلال تقديم وصف نصي لما يرغب المستخدم في أن يتضمنه الفيديو، رغم أن مدة المقاطع الحالية قصيرة لمدة ثوانٍ عدة، إلا أنها تمكن المستخدمين من تحويل صورهم الثابتة إلى مقاطع فيديو ديناميكية.

رعاية طبية

تعددت الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي خلال عام 2023، فقد ظهر نموذج متطور أعلن عنه فريق من الباحثين في جامعة «كوليدج لندن» بإمكانه كشف الأمراض عن طريق صور شبكية العين، بعد تدريبه بناءً على التعلم الذاتي المستند إلى 1.6 مليون صورة شبكية ليتمكن من تشخيص وتوقع الأمراض المرتبطة بالعيون والاضطرابات الجسدية مثل قصور القلب واحتشاء عضلة القلب.

كما استخدم علماء تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مضاد حيوي جديد قادر على قتل سلالات بكتيرية مميتة المعروفة بـ«المقاومة الخارقة»، واستبعاد آلاف المركبات الكيميائية المحتملة، وتركيز الاهتمام على مجموعة صغيرة يمكن فحصها في المختبر، لينتج عن ذلك اكتشاف مضاد حيوي قوي يطلق عليه «أباوسين».

وبدأت أنظمة الرعاية الصحية في أميركا الاعتماد على الأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، فخلال النصف الثاني من عام 2023 وافقت إدارة الغذاء والدواء «FDA» على دخول 692 جهازاً تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى.

حرائق الغابات

طورت جامعة «كاليفورنيا سان دييغو» تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة حرائق الغابات التي تهدد مناطق عدة حول العالم، من خلال تكنولوجيا اكتشاف الحرائق قبل انتشارها، ويطلق عليه «برنامج السلامة».

وبإمكان الذكاء الاصطناعي في هذا البرنامج اكتشاف علامات مبكرة للحرائق، مثل الدخان وغيرها، باستخدام شبكة تضم أكثر من 1050 كاميرا مثبتة في الغابات في جميع أنحاء الولاية، عندما يكتشف النظام أي علامة تشير إلى حدوث حريق، يقوم بإرسال تنبيه عبر رسالة نصية إلى إدارة الإطفاء.

وتمكن النظام من اكتشاف 80 حريقاً خلال الشهرين الأولين من استخدامه، قبل تلقي أي مكالمات طوارئ، مما ساهم في الحد من انتشار الحرائق.