استقالة وزير الخارجية الزامبي بسبب مزاعم "خبيثة" بشأن صفقة تجارية

ياسر رشاد - القاهرة - استقال وزير الخارجية الزامبي ستانلي كاكوبو، وسط شكوك تحيط بصفقة تجارية مع رجل أعمال صيني ، وفقا لتصريحات صادرة عن رئاسة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

بعد توليه منصبه في سبتمبر 2021 ، أعلن كاكوبو قراره بالتنحي في رسالة ، مشيرا إلى مزاعم كيدية مرتبطة بصفقة تجارية.

جاءت هذه الخطوة بعد تداول مقطع فيديو فيروسي يظهر شخصين يعدان حزما من النقود على طاولة.

علاوة على ذلك ، ظهرت صورة على الإنترنت لمذكرة مكتوبة بخط اليد وموقعة ، تشير إلى تبادل 100000 دولار بين شركة تعدين صينية وشركة تعدين زامبية.

وفي حين تضمنت المذكرة اسمي كابوكو وزانغ، لم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل إضافية.

تلعب الشركات الصينية دورا حاسما في قطاع التعدين في زامبيا ، وهو عنصر أساسي في اقتصاد المستعمرة البريطانية السابقة، تعمل بكين كمستورد رئيسي للنحاس الزامبي.

وفقا لتقارير السفارة الصينية ، في عام 2022 ، تم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار من قبل أكثر من 600 شركة صينية في زامبيا.

بالإضافة إلى ذلك ، لعبت الصين دورا محوريا في إعادة هيكلة الديون الخارجية لزامبيا بعد تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 خلال ذروة جائحة COVID-19.