محافظ الغربية يتفقد فعاليات قصور الثقافة بقرى "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تفقد د. طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، الفعاليات والأنشطة التوعوية والفنية المقدمة برعاية وزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة حياة كريمة.

وتابع "رحمي" مشاركة أطفال مدرسة الشهيد طبيب ضياء العطيفي، بقرية كتامة، التابعة لمركز ومدينة بسيون في فعاليات الورش الفنية، والتي تضمنت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، ومن بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والخرز، والطباعة على القماش والرسم على وجوه الأطفال، بجانب معرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة.

وشهد المحافظ محاضرة توعوية للأطفال قدمها حسام فرحات، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضح خلالها أن الحفاظ على المياه أصبح ضرورة حتمية، لاسيما بأن العالم يواجه ندرة شديدة في الموارد المائية، فيما تسابق الأطفال في تقديم مواهبهم الغنائية والشعرية خلال فقرة مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة في العديد من المجالات الادبية والفنية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، ومحمد صابر، مدير عام المواهب، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من مسئولي الثقافة بالمحافظة.

واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لمسرح عرائس الماريونت، أعقبها عرض فني لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمد الحداد، والتي قدمت باقة منوعة من الأغاني الوطنية.

يذكر أن الفعاليات تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع مديرتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالغربية، داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي: زفتى، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور، وتشارك بها إدارات قصور الثقافة، ومن بينها: الشباب والعمال، والقرية، والطفل، وأطلس للمأثورات الشعبية، والمواهب، والمكتبات، والمهرجانات.