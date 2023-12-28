"دفاع النواب": سك عملات تحمل شعار "عيد الشرطة" تقدير للدور الوطني للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء اليوم ، بتكليف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الواحد جنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، هو تأكيد وتقدير لدور الشرطة المصرية الوطني علي مر العصور مؤكداً التاريخ شاهد علي بطولات الشرطه التى أكدت أنها صمام الامن الداخلي.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين اليوم، أن سجلات التاريخ شاهدة علي تقديم أبناء وزارة الداخليه المصريه أروع الأمثلة في التضحيه والفداء، موضحاً بأن ماوصلت إليه الشرطه المصريه في الجمهوريه الجديدة، هي طفرة غير مسبوقة في التدريب والمستوي القتالي والفني، والإنساني الذي تحرص عليه الوزارة وتصر عليه، بفضل الرؤية الثاقبه التي يتبناها الوزير اللواء محمود توفيق، الذي أظهر الصورة الحقيقية للشرطة المصرية، وحافظ علي أمن البلاد وكافح الجريمه بشتي صورها بأساليب علميه حديثة، سهلت منع الجريمه قبل وقوعها، وكذلك تقديم المخطئ للعدالة.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن إنجازات الداخليه لا تخطئها عين واضحة كالشمس، تظلل سماء الوطن، وينتشر أبناء الشرطه المصريه في كل شبر من هذا البلد العظيم،لتقديم رسالة سامية وسلعه من اغلي السلع وهي سلعة الأمن.

وقدم وكيل دفاع النواب نيابة عن أعضاء البرلمان الدعم الكامل لوازة الداخلية المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق، وجميع ضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكداً بأن عين مصر الساهرة، تستحق كل تقدير وإجلال واحترام .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.