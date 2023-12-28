باحث في الشأن الإسرائيلي: الاحتلال فشل في تحقيق أي نصر بغزة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي نصر في قطاع غزة حتى الآن، ولن يحدث ذلك في المستقبل، في ظل اعتراف رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال بالهزيمة أمام حركة حماس، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي أعداد القتلى في صفوف جيش الاحتلال بصورة خاطئة.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دى إم سي" ،المذاع عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن الرواية الإسرائيلية بوجود قيادة حماس داخل مستشفى الشفاء كاذبة، فلا يوجد مثل ذلك، فكلها روايات كاذبة لاستمرار إبادتهم لأهالي فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً الى أن حركات المقاومة في المستقبل، ستكون أكثر قوة وشجاعة وشراسة.

وتابع أنه على المستوى السياسي، فإن رئيس الأركان طوال الوقت يتم مهاجمته من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اتهامهم بالفشل في تحرير المحتجرين الإسرائيليين.

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