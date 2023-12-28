استطلاع: 76% من طلاب عرب 48 لا يثقون بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية التي يدرسون فيها

اظهرت نتائج استطلاع الأمان للطلاب عرب 48 في الداخل الاسرائيلي الذي قامت عليه الهيئة المشتركة للكتل الطلابية في المعاهد العليا في اسرائيل، أن أكثر من 91% من الطلاب تضرروا اقتصاديًا ونفسيًا بسبب الحرب، وأكثر من 87% تضرر شعورهم بالأمن والأمان، وشبه إجماع على أن الأجواء عدائية تجاه الطلاب العرب ولا ثقة للطلاب العرب بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية التي يدرسون فيها.

وأجري الاستطلاع إلكترونيًا في منتصف شهر كانون الأول من خلال الحركات الطلابية الفاعلة في المعاهد العليا، والتي شكلت الهيئة الطلابية المشتركة الفاعلة تحت سقف الهيئة العربية للطوارئ في لجنة المتابعة العليا. وشارك في الاستطلاع 810 من الطلاب العرب في كافة الجامعات والكليات الأكاديمية.

وتفيد المعطيات التي يعكسها الاستطلاع أن هناك صعوبات مادية ونفسية يعاني منها الطلاب حيث عبّر أكثر من 90% من الطلاب العرب أن الحرب أثرت عليهم نفسيًا واقتصاديًا بشكل سلبي، كما يفيد الطلاب المستطلعون أن الشعور بالأمن والأمان في ظل الظروف الحالية يتواجد في مستوى متدنٍ غير مسبوق حيث يؤكد أكثر من 80% من الطلاب أنهم لا يشعرون بالأمان حتى في التجول في البلاد التي تتواجد بها الجامعات والكليات، وبنسب مشابهة أيضًا داخل الحرم الجامعي والمساكن الطلابية التابعة للجامعات والكليات.

في ما يتعلق بملاحقة الطلاب العرب يفيد الطلاب المستطلعون بنسبة تزيد عن 70% أنهم مراقبون من طرف ما (مؤسسات يمينية، زملاء يهود، الجامعات) بكل ما ينشروه في شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بهم. كما يفيد الاستطلاع أن أكثر من 90% من الطلاب العرب يشعرون بأن الأجواء معادية للعرب بشكل عام وبنسبة تزيد عن 85% يشعرون بارتفاع ملموس بالتحريض والتعامل العنصري ضد الطلبة العرب بشكل خاص، وهو ما يعبر عن شبه إجماع بين صفوف الطلاب العرب على أن الأجواء عدائية تجاههم وأن وتيرة العنصرية والتحريض على العرب في إسرائيل تصل إلى ذروتها في حالة الحرب التي نعيشها.

وفي ما يتعلق بمؤشر الثقة بالمؤسسات الأكاديمية والطلابية الرسمية من قبل الطلاب العرب، يفيد الطلاب المستطلعون بنسبة تزيد عن 64% بأن الجامعات والكليات لم تكن منصفة في تعاملها مع الطلبة في فترة الحرب منذ بداية الأحداث في السابع من تشرين الأول، وبنسبة 76% عبروا عن عدم ثقتهم بإدارة الجامعة أو الكلية التي يدرسون فيها بأن تكون عنوانا لحمايتهم من أي اعتداء أو ملاحقة عنصرية قد يتعرضون إليها، وأكدّ الطلاب العرب المشاركون في الاستطلاع بنسبة جارفة تجاوزت 91% على أن النقابة الطلابية في إسرائيل لا تمثلهم.