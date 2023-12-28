السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني

اعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر تشرين الثاني الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت المقبل تأتي "بناء على الترتيبات بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوزارة في بيانها "سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023، وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب". وقالت الوارة "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر تشرين الاول... وعملياً تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر تشرين الاول".

وتابعت الوزارة في بيانها "سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية تشرين الثاني الماضي".

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.

واوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، وما زال الجهد الدولي مكثفاً لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر".

ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي الدولي لها.

وقالت وزارة المالية في بيانها: "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".