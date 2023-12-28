أعلنت شركة "ميرسك" الدنمركية، أنها "حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة القادمة في إشارة إلى أن شركات الشحن العالمية تعود تدريجيا إلى استخدام هذا المسار".
وذكرت الشركة أن "جدول المواعيد قد يتغير بناء على خطط طوارئ محددة قد يتم وضعها في الأيام المقبلة".
وتوقفت كبرى شركات الشحن في العالم، من بينها شركتا الحاويات العملاقتان ميرسك وهاباج لويد، عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت القوات المسلحة اليمنية استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر.
وانخفض سعر سهم ميرسك خمسة بالمئة اليوم الأربعاء، في انتكاسة جزئية عن مكاسب الأسبوع الماضي، في الوقت الذي قد تؤدي فيه العودة إلى المسارات الأقصر عبر قناة السويس بدلا من الرحلات حول أفريقيا إلى تصحيح أسعار الشحن.
وتراجعت أيضا أسهم شركات الشحن الأخرى، بما في ذلك سهم هاباج لويد الذي انخفض ستة بالمئة ومجموعة ناقلات النفط فرونت لاين التي هبطت 5.3 بالمئة وخدمة شحن السيارات هوج أوتو لاينرز التي هبطت ثلاثة بالمئة.
وغيرت شركة ميرسك منذ 19 كانون الأول مسار سفن لتدور حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، مما أدى لفرض رسوم إضافية على العملاء وإضافة أسابيع إلى الوقت اللازم لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا وإلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "ميرسك" حددت مواعيد لمرور عشرات السفن عبر قناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.