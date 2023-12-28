شركة "ميرسك" حددت مواعيد لمرور عشرات السفن عبر قناة السويس

أعلنت شركة "ميرسك" الدنمركية، أنها "حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة القادمة في إشارة إلى أن شركات الشحن العالمية تعود تدريجيا إلى استخدام هذا المسار".

وذكرت الشركة أن "جدول المواعيد قد يتغير بناء على خطط طوارئ محددة قد يتم وضعها في الأيام المقبلة".

وتوقفت كبرى شركات الشحن في العالم، من بينها شركتا الحاويات العملاقتان ميرسك وهاباج لويد، عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت القوات المسلحة اليمنية استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفض سعر سهم ميرسك خمسة بالمئة اليوم الأربعاء، في انتكاسة جزئية عن مكاسب الأسبوع الماضي، في الوقت الذي قد تؤدي فيه العودة إلى المسارات الأقصر عبر قناة السويس بدلا من الرحلات حول أفريقيا إلى تصحيح أسعار الشحن.

وتراجعت أيضا أسهم شركات الشحن الأخرى، بما في ذلك سهم هاباج لويد الذي انخفض ستة بالمئة ومجموعة ناقلات النفط فرونت لاين التي هبطت 5.3 بالمئة وخدمة شحن السيارات هوج أوتو لاينرز التي هبطت ثلاثة بالمئة.

وغيرت شركة ميرسك منذ 19 كانون الأول مسار سفن لتدور حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، مما أدى لفرض رسوم إضافية على العملاء وإضافة أسابيع إلى الوقت اللازم لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا وإلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.