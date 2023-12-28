مقتل طيار يوناني في تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية

قتل طيار بسلاح الجو اليوناني في تحطم طائرته، خلال قيامها بجولة تدريبية بالقرب من كالاماتا في جنوب اليونان، على ما أعلنت القوات الجوية اليونانية.

وذكرت القوات الجوية، أن الطائرة أميركية الصنع من طراز "T-2 Buckeye" التي كان يقودها، تحطمت بالقرب من مطار كالاماتا أثناء عودته من جولة تدريب فردية.

وتستخدم اليونان هذه الطائرات ذات المقعدين للقيام بمهمات تدريبية منذ عقود، لكنها تنوي الاستغناء عنها تدريجياً، بعد أن حصلت في أيار على طائرات تدريب إيطالية الصنع من طراز "M-346".

وأشارت قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة إلى أن الطيار البالغ 40 عاماً كان يقوم بجولته الأخيرة على متن هذه الطائرة، وكانت عائلته حاضرة حين وقوع الحادث.

استلمت اليونان أولى النسخ في عام 1976. وكانت طائرة عسكرية أخرى قد تحطمت في 2018، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين.