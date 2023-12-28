اوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إن بلاده تعارض استخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة القرصنة، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من "جماعة الحوثي"، لكنها مستعدة للنظر في إنشاء قوة جديدة مختلفة لمعالجة المشكلة.
واوضح سانتشيز: "مستعدون ومنفتحون على النظر في مثل هذه العملية، لكن ليس في إطار عملية أتالانتا"، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأضاف أنه أبلغ حلفاء مدريد في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أن عملية أتالانتا، "لا تتمتع بالخصائص ولا الطبيعة المطلوبة للبحر الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني: منفتحون على إنشاء قوة أوروبية جديدة لحماية السفن بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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