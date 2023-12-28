إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان مخلفة أضرارا بأحد المباني

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان مخلفة أضرارا بأحد المباني. وفي السياق، اشارت قناة "كان" الإسرائيلية الى انه لأول مرة منذ بداية الحرب تحطمت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان دون وقوع إصابات، وذلك بعد يومين من اغتيال مسؤول إيراني كبير في منطقة دمشق رضي موسوي.

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