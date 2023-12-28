المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف هدف حيوي إلى الجنوب من مستوطنة "إلياد" بالأسلحة المناسبة

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بان مجاهدوها استهدفوا هدفًا حيويًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة "إلياد" بالأسلحة المناسبة. واكدتاستمرارها في دكّ معاقل العدو.

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