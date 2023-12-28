ميناسيان استقبل الراعي: تهان متبادلة بالميلاد وبالعام الجديد وعرض للأوضاع اللبنانية وفي الشرق الأوسط وللحضور المسيحي

إستقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في الاشرفية وفي حضور الأب ناريك منويان، الأب أرام ابراهاميان، الخوري كارو طاتيوسيان، ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

خلال اللقاء، قدّم البطريرك التهاني بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد إلى البطريرك ميناسيان، متمنّياً له "أعياداً مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار"، داعياً له بالصحة "كي يتابع رعايته لكنيسته الشقيقة بالحكمة والتدبير الصالح".

وبدوره هنّأ ميناسيان الراعي بالأعياد، سائلاً الله أن "يمتّعه بالعافية ويعضده لمتابعة رعايته للكنيسة".

ومن ثمّ تناول ميناسيان والراعي الأوضاع العامّة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها. كما تمّ التطرّق إلى شؤون كنسية مشتركة.