افادت معلومات للـ"LBCI" بتوقيف رئيسة دائرة الإمتحانات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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