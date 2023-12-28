الحوثي يستغل حرب غزة لتجنيد الأطفال

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وفي السياق قامت الميليشيات خلال الأيام الماضية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والطرقات القريبة من خطوط التماس في عدد من مديريات الساحل الغربي.
وقال مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي فخخت في الأيام الماضية العديد من الأراضي الزراعية والطرقات القريبة من خطوط التماس في عدد من مديريات محافظتي الحديدة وتعز، بكميات كبيرة من الألغام.
من جهة أخرى فجر مسلحين خط أنابيب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن فجر أمس، في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة، وتصاعدت ألسنة اللهب في مكان الانفجار وتوقف ضخ النفط من خط الأنابيب الذي يربط بين حقول منشأة صافر بمأرب وحقول جنة هنت النفطية في شبوة المجاورة، وفجر مسلحون قبليون أمس أنبوبا لنقل النفط الخام في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، وتأتي هذه الحادثة وسط توتر تشهده محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بين مسلحين قبليبن على خلفية رفع أسعار الوقود، وتشهد مدينة مأرب، منذ أيام، توترا متصاعدا على خلفية رفع السلطات المحلية سعر جالون البنزين.
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