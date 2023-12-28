شكرا لقرائتكم خبر تفاؤل سوداني قبل لقاء البرهان وحميدتي المحتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش السودانيون حالة من التفاؤل، بعدما وافق قائد القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على لقاء رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في جيبوتي اليوم الخميس، في أعقاب تلقي الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا «إيقاد»، موافقة مماثلة من البرهان، في وقت سابق.

وأوضحت مصادر دبلوماسية إفريقية أن الهيئة ومقرها جيبوتي، لا تزال تنتظر الموافقة الرسمية من «حميدتي»، لكنها أشارت إلى أن «إيقاد» أنهت كافة ترتيبات اللقاء المنتظر بين الجانبين، والمقرر لبحث إنهاء الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي.

وأشارت مصادر سودانية مسؤولة إلى أن البرهان والوفد المرافق له، على استعداد للتوجه إلى جيبوتي، بعد استكمال ترتيبات السفر، بينما أكدت مصادر بقوات الدعم السريع أن «حميدتي» وافق على لقاء البرهان، في أي مكان تحدده «إيقاد» دون شروط.

ماذا سيحدث في اللقاء؟