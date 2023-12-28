تفاؤل سوداني قبل لقاء البرهان وحميدتي المحتمل

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وأوضحت مصادر دبلوماسية إفريقية أن الهيئة ومقرها جيبوتي، لا تزال تنتظر الموافقة الرسمية من «حميدتي»، لكنها أشارت إلى أن «إيقاد» أنهت كافة ترتيبات اللقاء المنتظر بين الجانبين، والمقرر لبحث إنهاء الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي.
وأشارت مصادر سودانية مسؤولة إلى أن البرهان والوفد المرافق له، على استعداد للتوجه إلى جيبوتي، بعد استكمال ترتيبات السفر، بينما أكدت مصادر بقوات الدعم السريع أن «حميدتي» وافق على لقاء البرهان، في أي مكان تحدده «إيقاد» دون شروط.
ماذا سيحدث في اللقاء؟
- مناقشة هدنة موقتة ووقف إطلاق النار.
- طرح وجهة نظر الطرفين في الأزمة السودانية.
- فتح الباب أمام التوصل لصيغة سلام مقبولة.
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