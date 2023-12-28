مسيرات تستهدف الإسرائيليين في مزارع شبعا

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وقال حزب الله في بيان، إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، شنّ مجاهدو المقاومة هجوما مشتركا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، على تجمعات جنود العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته، خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة».
وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا تموضعا قياديا إسرائيليا مستحدثا في محيط الموقع «البحري»، وموقع «حدب البستان»، وخيمة للجيش الإسرائيلي جنوب موقع «الضهيرة».
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