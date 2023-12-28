مسيرات تستهدف الإسرائيليين في مزارع شبعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حزب الله اللبناني، أمس، استهداف تجمعات للجنود ‏الإسرائيليين في «مزارع شبعا» بالمسيرات الهجومية الانقضاضية، والأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، شنّ ‌‏مجاهدو المقاومة هجوما ‏مشتركا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية، والأسلحة الصاروخية والمدفعية، على تجمعات جنود العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته، خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة».‏

وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا ‏تموضعا قياديا إسرائيليا مستحدثا في محيط الموقع «البحري»، وموقع «‏حدب البستان»، وخيمة للجيش الإسرائيلي جنوب موقع «الضهيرة».