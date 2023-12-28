المنصور: لا علاقة للقوات المشتركة باستهداف فندق عدن

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وأكد المنصور أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة عدن ولا علاقة لها باستهداف فندق عدن بمديرية خور مكسر وفقا للتحقيقات التي جرت في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الفريق المشترك توصل بعد تقييم شامل إلى أنه لم تستهدف سيارة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما جاء في الادعاء الذي تحدث عن مقتل عائلة وتدمير السيارة.
وفيما يخص تقييم الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مدرسة ومركز طبي في قرية المكرم بمديرية كمران بالحديدة، تبين للفريق المشترك بأنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، والذي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استنادا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، مشيرا إلى التأكد من عدم وجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية في البحر الأحمر ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة.
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