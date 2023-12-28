شكرا لقرائتكم خبر حرب غزة تستمر أشهرا مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس أركان هرتسي هاليفي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر عدة مقبلة.

وأضاف في خطاب متلفز أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان يدور في بيئة معقدة، وقال «لذلك ستستمر الحرب لأشهر عدة أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت».

وأضاف «لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي، باستثناء القتال المستمر والحازم»، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية مصممة جدا جدا.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.