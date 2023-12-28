حرب غزة تستمر أشهرا مقبلة

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وأضاف في خطاب متلفز أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان يدور في بيئة معقدة، وقال «لذلك ستستمر الحرب لأشهر عدة أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت».
وأضاف «لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي، باستثناء القتال المستمر والحازم»، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية مصممة جدا جدا.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.
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