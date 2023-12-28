شكرا لقرائتكم خبر حماس: لا علاقة لـ«طوفان الأقصى» بالانتقام لسليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت حركة حماس تصريحات متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن علاقة هجوم «طوفان الأقصى» الذي نفذته الحركة على إسرائيل والانتقام لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت في بيان «أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى» في القدس.

وأضافت الحركة «نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا».

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، وإن هذه الانتقامات ستبقى مستمرة.