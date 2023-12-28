حماس: لا علاقة لـ«طوفان الأقصى» بالانتقام لسليماني

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وقالت في بيان «أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى» في القدس.
وأضافت الحركة «نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا».
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، وإن هذه الانتقامات ستبقى مستمرة.
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