«التعاون الإسلامي» تطالب بوقف العدوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت منظمة التعاون الإسلامي أمس مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة بيان صحفي اليوم بشدة استمرار جرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت اليوم إلى ارتقاء 6 شهداء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، ومواصلة استهداف المنشآت وكذلك العاملين في القطاع الصحي والإنساني والإعلامي، في انتهاك صارخ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.

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