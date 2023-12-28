إسرائيل تدمر مدنا كاملة

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ودمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد، وجباليا شمال قطاع غزة، بعد أن قصفتها بمئات الصواريخ والقذائف، وحولت تلك المناطق لركام.
ودمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأحياء النصر والشجاعية والشيخ رضوان، ومدينة الزهراء، وحي الرمال بمدينة غزة وسوتها بالأرض.
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