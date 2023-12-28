إسرائيل تدمر مدنا كاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل مخيمات ومدنا وأحياء سكنية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 82 على التوالي، مما أدى إلى فقدان نحو مليون ونصف فلسطيني لمنازلهم.

ودمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد، وجباليا شمال قطاع غزة، بعد أن قصفتها بمئات الصواريخ والقذائف، وحولت تلك المناطق لركام.

ودمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأحياء النصر والشجاعية والشيخ رضوان، ومدينة الزهراء، وحي الرمال بمدينة غزة وسوتها بالأرض.