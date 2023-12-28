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الشرطة الامريكية توقف عددا من الأشخاص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة "فوكس 5" المحلية عن إدارة المطار قولها إن "مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قطعوا طريق "فان ويك" السريع بمطار جون كينيدي صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أن "الشرطة أوقفت 26 شخصا لعرقلتهم حركة السيارات بالمطار".


واضطرت إدارة المطار لتخصيص حافلتين لمساعدة المسافرين على إثر عرقلة الحركة.

وجرت احتجاجات مماثلة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اعتصم النشطاء المؤيدون لفلسطين أمام مدخل مطار لوس أنجلوس الدولي.

وقامت الشرطة بتوقيف نحو 15 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات، حسب المسؤولين المحليين.

وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفعوا شعار "حرية لفلسطين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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