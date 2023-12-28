انت الان تتابع خبر الكرخ الثانية تخول ادارات المدارس بتعطيل الدوام ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "خولت ادارات المدارس بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس للتلاميذ والطلبة والملاكات التدريسية.

ويذكر ان محافظتي الديوانية وبابل قد أعلنتا وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

