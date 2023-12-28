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الانبار تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية".

ويذكر ان محافظتي الديوانية وبابل وتربية الكرخ الثانية قد أعلنت وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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