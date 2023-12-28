انت الان تتابع خبر الانبار تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية".

ويذكر ان محافظتي الديوانية وبابل وتربية الكرخ الثانية قد أعلنت وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

