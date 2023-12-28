مدير مستشفيات "عين شمس": استقبلنا 2 مليون مريض في 2023 منهم 194 ألفا بالطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن مستشفيات كلية الطب استقبلت بحسب إحصائيات عام 2023-2022 حوالي ٢ مليون مريض سنويا.

وأضاف يوسف خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه بلغ إجمالي أعداد المترددين على أقسام الطوارئ ١٩٤٤٤٠ مريض، في حين بلغ اجمالي أعداد المترددين على العيادات الخارجية ٥٠٢٠٠٥ مريض.

وتابع: بلغ إجمالي أعداد دخول الأقسام الداخلية ١٢١٨٥٠ مريض، كما بلغ إجمالي أعداد العمليات الجراحية ٢٧٨٠٠ عملية جراحية وإجمالي اعداد المناظير ٩١٧٠ منظار.