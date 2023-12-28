هجرته زوجته فشنق نفسه.. تفاصيل انتحار شاب داخل شقته بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى شاب حياته داخل شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة؛ بعدما هجرته زوجته بسبب خلافات زوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب معلقًا داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة البساتين.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الشقة موقع البلاغ، وعُثر على جثة شاب معلقًا داخل شقته، وأفاد شقيق المتوفي، بأنه اكتشف اختفاء شقيقه وتغيبه فتوجه لشقته للاطمئنان عليه ليجده معلقًا في سقف الغرفة فأبلغ الشرطة على الفور.

وكشفت التحريات أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات زوجية، بعدما هجرته زوجته بسبب الخلافات الزوجية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.