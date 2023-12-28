وحدة من الجيش داهمت منازل مطلوبين في بريتال فأوقفت مواطنا وضبطت 3 سيارات مسروقة ومخدرات ومال مزور وأعتدة عسكرية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 27 / 12 / 2023 ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (ق.ا.). كما وضبطت 3 سيارات مسروقة وسلاحَين حربيَّين وكمية من المخدرات والذخيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور وأعتدة عسكرية. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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