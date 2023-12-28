الخارجية الاميركية تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في حربها ضد روسيا.

واوضحت وزارة الخارجية في بيان إن "الحزمة النهائية لهذا العام" تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية. وحضّت الكونغرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن "يتحرك بسرعة" لضمان تواصل الدعم.

وجعل الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا أولوية، لكن المشرعين الجمهوريين يريدون وقف الدعم، ورفضوا المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.