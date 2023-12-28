الصين تضيف قمرين جديدين لنظام "بيدو-3" للملاحة الفضائية

أعلن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، نجاح إرسال قمرين صناعيين جديدين، لينضمّا إلى نظام "بيدو-3" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS-3).

واوضح المكتب إن هذه الأقمار تعد أول أقمار صناعية في مدار أرضي متوسط ​​يتم إطلاقها منذ أن تم تكليف نظام "بيدو 3" رسمياً بتقديم خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. وكانت الصين قامت في 31 حزيران 2020، بتشغيل نظام «بيدو» رسمياً، وفتحت نظام «بيدو-3» للمستخدمين العالميين، ما جعلها الدولة الثالثة حول العالم التي تمتلك نظاماً عالمياً مستقلاً للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وحسب ما ذكر مجلس الدولة الصيني، فإنه مقارنة بأقمار المدار الأرضي المتوسط السابقة لنظام «بيدو»، قامت الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها حديثاً بترقية الوظائف والأداء في مجالات مختلفة، بما في ذلك القدرة العالمية على اتصالات الرسائل القصيرة، وتكنولوجيا الساعة الذرية على متنها، والحمولات الذكية.