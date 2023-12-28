خارجية فرنسا تطرد دبلوماسيين من أذربيجان ردا على خطوة مماثلة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن اثنين من موظفي سفارة أذربيجان شخصان غير مرغوب فيهما ردا على خطوة مماثلة.
كانت وزارة الخارجية في أذربيجان قد أعلنت أمس الثلاثاء أن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب "تصرفات لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها "تنفي بشكل قاطع" هذه المزاعم مشيرة إلى أنها استدعت سفير أذربيجان "لإبلاغ موقفها".
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