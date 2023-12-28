هل حميدتي علي قيد الحياة؟ سؤال يطرح نفسه بعد تأجيل لقاءه مع البرهان

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت الصحف المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية احتمالية إقامة لقاء بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومحمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، في جيبوتي.

وأشارت التقارير الصحفية، التي صدرت خلال الساعات الماضية باحتمالية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي في جيبوتي، وسط تضارب التصاريحات بين الطرفان، ما بين التأجيل والحضور.

فنجد أمام تساؤلات عديدة، ما بين موت حميدتي وإفشال اللقاء المقترح من الهيئة الحكومة للتنمية “إيغاد”، لتأجيل الموعد في يناير المقبل، فى موعد محدد سيعلن لاحقًا وذلك لأسباب فنية.

جيبوتي تحضن البرهان وحميدتي

ناشدت منظمة “إيغاد”، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ومحمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، بعقد لقاء من أجل الأتفاق علي وقف إطلاق النار فورًا، مع ضرورة الوصول المساعدات للمتضرري الحرب.

ورغم ترحبيهم مساء أمس الثلاثاء، باللقاء اليوم الخميس، إلا أن إيغاد، أعلنت في خطاب رسمى تأجيل لقاء البرهان وحميدتي لـ"أسباب فنية"، ومؤكدة الهيئة أن قائد الدعم السريع إعتذر عن حضور الاجتماع.

الجيش السوداني

من جانبه وافق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على لقاءه مع حميدتي، بعد شهور في حرب ودمار وخراب واغتصاب ونزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في دول الجوار.

في ذات السياق كشفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، أمس الأربعاء، عن تلقيها مذكرة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتي رئيس دورة “إيغاد”، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع من الوصول إلي جيبوتي لعقد اللقاء الذى كان مقررًا اليوم الخميس، مع الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك لأسباب فنية على حد قولها وسيتم التنسيق مجددًا لعقد اللقاء في يناير.

وأكدت الوزارة، في البيان، أن الفريق البرهان حريص علي إنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد قوات الدعم السريع قد أبدي، موافقته رسميًا لرئاسة إيغاد على اللقاء.

مماطلة الدعم السريع

أعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، عن أسف حكومة السودان لما قال إنه “ مماطلة قيادة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها، في إيقاف تدمير السودان وشعبه ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع اليوم”.

وفي هذا السياق قال الفاتح قرشى، المتحدث الرسمي باسم الدعم السريع، في تصريحات له، إن منظمة إيغاد قدمت لهم دعوة رسمية، مؤكدًا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها “إيغاد”.

ونفي قرشي، كل ما يتداول عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي بعدم حضور حميدتي للقاء البرهان بأنه “ غيرصحيح”.

حميدتي في أوغندا

بعد ساعات من تداول أخبار بعدم قدرة ذهاب حميدتي إلي جيبوتي، ألتقي محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، أمس الأربعاء، مع رئيس أوغندا يوري موسيفيني في كمبالا.

غرد حميدتى، عبر صفحته الرسمية على تويتر سابقًا" Xحاليا"، عن سعادته بلقاءه برئيس أوغندا يوري موسيفيني بمنزله، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف الحرب.

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن بحثًا تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة الشعب السوداني، خلال الشهور الماضية.

وأكد حميدتي، أن قدمت للرئيس موسيفيني، شرحًا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب.

وأضاف:" طرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".

وقدم شكره للرئيس موسفيني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نشكر الشعب الأوغندي على تضامنهم واستضافتهم أعداد كبيرة من السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة السودان، لا زلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء الإيقاد التي انعقدت في جيبوتي، وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.

ومن جانبه أكد الرئيس موسفيني، دعمه الكامل للشعب السوداني وسوف يعمل علي دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في الدولة، مشيرًا إلى أنه سوف يسخر كافة إمكانياته وعلاقاته لمساعدة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخهم.

الحرب في السودان

في 15 أبريل 2023، شهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، نتج عنه مقتل أكثر من 9 آلاف قتيل، علاوة عن نزوح ما يقرب من 6 ملايين مواطن داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية السودانية

منظمة إيغاد

لقاء حميدتي ورئيس أوغندا

حميدتي في أوغندا

البرهان وحميدتي

البرهان وحميدتي