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تعطيل الدراسة والامتحانات العملية بمدارس الغربية لسوء حالة الطقس

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_مروة شاهين:

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم ،يوم الخميس الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣ بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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