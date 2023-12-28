مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل سبعة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنّساء، جرّاء استهداف ​الجيش الإسرائيلي​ ليل أمس منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع ​غزة​، فيما أُصيب آخرون جراء قصف الجيش منزلًا في منطقة الزوايدة وسط القطاع"، مشيرةً إلى أنّ "الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت غارات جديدة على وسط مدينة ​خان يونس​، وعلى أرض زراعيّة شمال ​مدينة رفح​ جنوب غزة".

وارتفعت حصيلة الضّحايا منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى أكثر من 21 ألف قتيلًا، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائيّة بحسب وزارة الصّحة الفلسطينيّة.