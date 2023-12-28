شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 في عواصف ضربت الساحل الشرقي لأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهم في عواصف ضربت كلا من ولاية فيكتوريا، ونيو ساوث ويلز، وكوينزلاند، في الساحل الشرقي من أستراليا على مدى اليومين الماضيين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأفادت مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند كاتارينا كارول في تصريح صحفي، أن 3 رجال لقوا مصرعهم بعد انقلاب يخت إثر العواصف التي ضربت بالقرب من "غرين آيلاند" في خليج موريتون.

وأعلنت الشرطة العثور على عدد من الضحايا من بينهم امرأتين قرب بلدة جيمبي، وطفلة في برزبين، فيما عثرت على رجل وامرأة في منطقة تخييم في فيكتوريا، وشخصين آخرين تسبب سقوط الأشجار في وفاتهما.

المزيد من الأمطار

وحذرت السلطات الأسترالية من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار والجداول، قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها التي عادة ما تكون مزدحمة خلال عطلة نهاية العام، وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار.