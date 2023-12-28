سقوط أمطار في أماكن متفرقة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت أماكن متفرقة في محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وخاصة الأماكن الساحلية، والمدن، والقرى المجاورة لها إلى سقوط أمطار غزيرة مصاحبة بموجة صقيع.

وكانت مدن بلطيم، ومصيف بلطيم، وبرج البرلس، والحامول أكثر المناطق التي تعرضت لسقوط أمطار فيما دفعت الوحدات المحلية بتلك المدن بسيارات الكسح لسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية تيسيرًا على حركة المواطنين.

ونظرًا ولسوء الأحوال الجوية قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كشف عن تعرض جميع مناطق محافظة كفرالشيخ لموجة من الطقس السئ وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.