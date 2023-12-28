تفاصيل دبلوم بـ "عين شمس" لإعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية بروتوكول تعاون مشترك لمنح دبلوم مهني لتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي الأنور عميد كلية الطب، طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، سحر موسي عميد كلية التمريض، داليا القرشي القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، وكلاء الكليات ومديرو المستشفيات.

يهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري GAHAR EGY-CAP متخصص معتمد في تأهيل منشآت الرعاية الصحية للاعتماد لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.

كما يعد الدبلوم المهني إحدى الاشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP، حيث يمنح الطالب المجتاز للاختبارات العلمية والعملية شهادة دبلوم مهني مقدمة من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، وتعتبر هذه الشهادة إحدى الإشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP.

وعقب توقيع البروتوكول عقدت ندوة بعنوان دور الهيئة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام في ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلي أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولي اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية علي المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير في الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وثمن المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس في المنظومة الصحية وفي تعزيز البحث العلمي في الطب، وتابع ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير"GAHAR

أوضح الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب أن رسالة مستشفيات جامعة عين شمس تتمثل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة وتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية متميزة ومتوافقة مع أخلاقيات المهنة، وصحة العاملين، والمجتمع، والبيئة.

أكد حصول بعض مستشفيات جامعة عين شمس علي الاعتماد مثل: مستشفى النساء التي حصلت على الاعتماد Foundation level في برنامج الاعتماد السابق عام 2015، وكذلك حصول مستشفى جراحات القلب والصدر على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2017، إلى جانب حصول مستشفى الباطنة على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2018.