الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل 3 من عناصره خلال معارك بغزة والإجمالي ارتفع إلى 501

أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 3 من عناصره خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة"، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 تشرين الاول إلى 501.
وأفاد موقع "واينت" بإصابة 3 جنود آخرين من الكتيبة 77 والكتيبة 7107 لواء ناحال، بجروح خطيرة.
وبذلك، ارتفع عدد قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم في الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الاول إلى 501، ومنذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 تشرين الاول إلى 167.
وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين في صفوفه منذ بداية المناورة في قطاع غزة، بلغ ما مجموعه 898 إصابة، 203 منهم حالتهم خطرة.
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