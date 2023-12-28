منظمة الصحة: لتحويل قرار مجلس الأمن حول وقف الأعمال العدائية وإنشاء ممرات إنسانية إلى واقع في غزة

أكّد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، ​تيدروس أدهانوم غيبريسوس​، أنّ "يومًا بعد يوم، تتزايد احتياجات سكان ​غزة​ الّذين مزّقتهم الحرب. الخطر، اعتلال الصّحة، الجوع، العطش، والافتقار إلى المأوى... لا ينبغي أن تكون القاعدة بالنّسبة لملايين النّاس، لكنّها للأسف كذلك".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "المنظّمة وشركاءها قاموا بمهام إضافيّة في شمال وجنوب غزة، للاستجابة لهذه الاحتياجات"، مشدّدًا على أنّ "أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ يجب أن يحوّلوا بشكل عاجل، قرارهم الأخير حول وقف الأعمال العدائيّة وإنشاء ممرّات إنسانيّة، إلى واقع في غزة". وركّز على أنّ "الأفعال، وليس الكلمات، هي ما يحتاجه شعب غزة اليوم. قبل كلّ شيء، إنّهم بحاجة إلى وقف إطلاق النّار الآن".