السفينة "أوشن فايكنغ" أنقذت 244 مهاجرًا على متن 3 قوارب في البحر المتوسط

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكوميّة، الّتي تتّخذ مقرًّا في مدينة ​مرسيليا​ جنوب شرق فرنسا، أنّ سفينة "أوشن فايكنغ"، بناءً على تعليمات من سفينة دوريّة ل​خفر السواحل الليبي​، أرسلت ثلاثة زوارق صغيرة لإنقاذ 122 شخصًا، من بينهم ثمانية قصّر غير مصحوبين بذويهم، من قارب خشبي "مكتظّ" يفتقر ركابه لمستلزمات النّجاة، في منطقة البحث والإنقاذ اللّيبيّة.

وذكرت أنّ بعد عمليّة الإنقاذ الأولى، خصّصت السّلطات الإيطاليّة على الفور ميناءً في مدينة باري، كمكان آمن للرسو. ثمّ اتجهت سفينة "أوشن فايكنغ" شمالًا، حيث رصدت قاربًا خشبيًّا محمّلًا فوق طاقته. وبتنسيق مع ​إيطاليا​، أنقذ الطّاقم 106 أشخاص، بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.

وأفادت المنظّمة بأنّ العمليّة كانت لا تزال جارية، عندما تمّ رصد قارب آخر منكوب على بعد 26 كيلومترًا، فأنقذت "أوشن فايكنغ" 16 شخصًا، بالتّنسيق أيضًا مع السّلطات الإيطاليّة.