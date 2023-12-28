انت الان تتابع خبر خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أدناه خارطة بالطرق المزدحمة:

شارع الصالحية مزدحم باتجاه جسر السنك

كثافة مرورية في شارع يافا باتجاه تقاطع وزارة التخطيط

ازدحام كثيف على جسر الجمهورية

ازدحام كثيف في شارع النضال

توقف تام في شارع مثنى الشيباني بين تقاطع الشيخ زايد وساحة الاندلس



ازدحام كثيف في شارع الكرادة خارجازدحام كثيف في شارع 14 تموز المتجه من الجسر المعلق الى ساحة نصب الجندي المجهولازدحام كثيف في سريع القادسية المتجه من شارع المطار الى ساحة تقاطع الجندي المجهول

ازدحام كثيف في شارع موسى بن نصير بين ساحة ميسلون ومجسر الأمانة

ازدحام كثيف في خدمي زيونة

ازدحام كثيف في شارع الثورة بين جسر مظفر وحتى تقاطع النهضة

ازدحام كثيف من تقاطع جامعة الفراهيدي وحتى نهاية جسر الجادرية وجامعة بغداد

