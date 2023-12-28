«أوبئة قاتلة» حصدت أرواح الآلاف في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شهد العام 2023، ظهور وانتشار العديد من الفيروسات والأوبئة القاتلة، خاصة متحورات كورونا والأمراض التنفسية والحمى وغيرها، راح ضحيتها ملايين الأشخاص حول العالم. ورغم جهود مكافحة هذه الأمراض إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت لظهورها وانتشارها مثل الفقر وعدم الوقاية الصحية والظروف البيئية وتغير المناخ، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بخطورة تلك الأمراض وضرورة تعزيز العمل العالمي لمواجهتها.

الحمى الصفراء

أول الأمراض التي حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشارها في أفريقيا كان «الحمى الصفراء» المرتبط بانخفاض المناعة، وحركات السكان، وديناميكيات الانتقال الفيروسي، فضلاً عن العوامل المناخية والبيئية التي ساهمت في انتشار البعوض. وظهر المرض في عدة دول أفريقية، منها تشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وأوغندا وكينيا والكاميرون، ودول أخرى أبلغت عن ظهور حالات لديها، وكان الأطفال الأكثر تأثراً بالحمى الصفراء لضعف المناعة، خاصة في المناطق التي لم يسبق فيها التطعيم.

الإيبولا

رغم توطن مرض «الإيبولا» في دول أفريقية عدة وظهوره منذ العام 1976 في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، إلا أن العام 2023 شهد انتشار المرض في أوغندا والكونغو الديمقراطية، وهو مميت في كثير من الأحيان، ويصيب البشر والثدييات العليا «الرئيسيات».

إنفلونزا الطيور

في يناير 2023، أُخطرت منظمة الصحة العالمية بحالة عدوى بشرية ناجمة عن فيروس إنفلونزا الطيور، لطفلة تبلغ 9 سنوات في منطقة ريفية في مقاطعة بوليفار بالإكوادور، كانت مخالطة للدواجن.

الحصبة

رغم الإجراءات الصحية، إلا أن مرض الحصبة ظهر في الكثير من الدول خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، منها إثيوبيا وجنوب السودان وباراجوي وإندونسيا ونيبال وتشيلي وغيرهم، وهو مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب الأفراد من جميع الأعمار ومن الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال في العالم، وتنتقل العدوى عن طريق الهواء أو رذاذ الشخص المصاب.

التهاب السحايا

وباء «التهاب السحايا»، عدوى خطيرة في «السحايا» والأغشية التي تغطي الدماغ والحبل النخاعي، انتشر في النيجر بصورة كبيرة، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 600 حالة خلال أول 3 أشهر من العام 2023، منها حالات وفاة، وتتكرر فيها الفاشيات الموسمية، لكنه ظهر بصورة أكثر ضراوة في دول أخرى كالولايات المتحدة والمكسيك وغيرها.

ماربورغ

وانتشر فيروس «ماربورغ» في العديد من الدول الأفريقية، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور حالات بهذا المرض، خاصة غينيا الاستوائية وتنزانيا، وتصل نسبة وفاة المصابين فيه إلى 88%، وقد كُشف عن المرض للمرة الأولى في العام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وبلغراد بصربيا.

الكوليرا

منذ منتصف العام 2021، يواجه العالم طفرة حادة في الموجة السابعة لجائحة الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات الوفاة أعلى مما كان في السنوات السابقة، خاصة في السودان وزامبيا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا والصومال وشرق آسيا وغيرها.

لاسا

شهدت نيجيريا خلال 2023، فاشية كبيرة لـ«حمى لاسا»، حيث سُجلت 4702 حالة مشتبه فيها، و877 مؤكدة خلال أيام، و152 حالة وفاة، حيث تعد «حمى لاسا» متوطنة في نيجيريا وأجزاء من غرب أفريقيا حيث ينتشر الجرذ متعدد الثدييات، وهو المستودع الرئيسي لفيروس لاسا.

التهاب عضل القلب

وفي أبريل 2023، رصدت منظمة الصحة العالمية زيادة في التهاب «عضل القلب الوخيم» لدى المواليد في المملكة المتحدة، الذي يرتبط بعدوى الفيروس المعوي في ويلز، ورغم أن العدوى بالفيروس شائعة لدى المواليد، إلا أنه من غير العادي هذه الزيادة في الإصابات وما يصاحبه من نتائج.

حمى الضنك

منذ بداية العام 2023، سُجلت فاشيات لـ«حمى الضنك» على نطاق واسع في الأمريكتين، حيث أُبلِغ عن ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة يشتبه فيها وأخرى مؤكدة لـ«حمى الضنك» حتى يوليو من العام، متجاوزةً حالات الإصابة المسجلة في العام 2022 بأكمله، والتي بلغت 2.8 مليون حالة، بالإضافة إلى ظهور المرض في بنغلاديش وتشاد والسودان وغيرهم.

الدفتيريا

شهد العام 2023، انتشار وباء «الدفتيريا» في نيجيريا، وسجلت آلاف الإصابات بالمرض شديد العدوى الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات، وينتج أساساً عن بكتيريا «الدفتيريا الوتدية» التي قد تسبب الوفاة في 5 - 10% من الحالات، مع ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال.