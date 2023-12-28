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عشرات القتلى والمصابين بانفجار شاحنة في ليبيريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - عشرات القتلى والمصابين بانفجار شاحنة في ليبيريا - الاتحاد للأخبار

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عشرات القتلى والمصابين بانفجار شاحنة في ليبيريا

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28 ديسمبر 2023 08:30

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا، حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء.
واندلعت النيران في الصهريج المحمّل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا على بعد 130 كيلومترا من العاصمة منروفيا. 
وقال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة "سوبر بونغيز تي في" المحلية إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا، لكنه قدّر مقتل أكثر من 40 شخصا في الحادث.
وأضاف لوكالة فرانس برس "لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين".
وأفادت الشرطة في وقت سابق بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارّة في مكان الحادث.
وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية برينس مولباه إن "عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بحروق".

المصدر: وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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